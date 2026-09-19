Accidentes

Vuelca Taxi en Barranca de la Sierra Norte de Puebla; El Conductor Terminó Lesionado

La nueva orden de aprehensión contra Ramiro 'N' es por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de autoridad en el municipio poblano

Accidente Volcadura Taxi Conductor Lesionado Barranca Huauchinango Sierra Norte PueblaVolcadura de Taxi Deja un Hombre Lesionado en Huauchinango, Puebla. Foto: X @Trafico_Puebla

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Accidente vial en Huauchinango: un taxi termina volcado en una barranca. Emergencias en acción para atender al conductor herido. Descubre cómo ocurrió este suceso.

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