Un taxi protagonizó un aparatoso accidente vial y terminó cayendo al fondo de una barranca en el municipio de Huauchinango, ubicado en la Sierra Norte de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de servicio de transporte público quedó volcada luego que el conductor perdiera el control sobre el Camino a Cuacuila.

Cuerpos de emergencias se movilizaron hasta el lugar del siniestro para poder atender al hombre que resultó con lesiones, además de retirar el vehículo y mitigar riesgos para la población.

En otro caso, la falta de precaución, el exceso de velocidad y el pavimento mojado provocaron un aparatoso accidente en el Arco Sur ubicado en el municipio poblano de Teziutlán.

Una camioneta de transporte de valores salió del camino y terminó volcada en un barranco de la Sierra Nororiental de Puebla, lo que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Pese a lo aparatoso del percance y a las condiciones en las que quedó la unidad, los tripulantes resultaron únicamente con golpes leves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Autoridades recomiendan a conductores disminuir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y extremar precauciones, principalmente en curvas y tramos con poca visibilidad.

Con información de N+

GMAZ