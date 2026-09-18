Automóvil Atropella a Menor de Edad que Iba en Bicicleta en Cuautlancingo, Puebla

Un menor de edad que se encontraba transitando en su bicicleta en Sanctorum, junta auxiliar del municipio de Cuautlancingo, fue atropellado por un automóvil tipo sedán color gris.

El accidente vial ocurrió en la intersección de las calles Reforma y Uranga donde se encontraba el niño quien quedó lesionado sobre la carpeta asfáltica tras ser embestido por el vehículo.

El incidente fue atendido por elementos de Seguridad Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil (SSCyPC) de Cuautlancingo, en coordinación con el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA).

De acuerdo con las autoridades, un ciudadano solicitó apoyo ante el señalamiento de que un vehículo gris, tipo sedán, habría impactado la bicicleta que conducía el menor de edad en la demarcación antes mencionada.

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Al arribar al lugar, se brindó atención al infante, quien posteriormente fue trasladado al Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) de Sanctorum para continuar con su valoración médica.

Por último, la SSCyPC Cuautlancingo pidió a los automovilistas respetar los límites de velocidad y extremar precauciones, especialmente en zonas del municipio donde transitan menores de edad.

Con información de N+

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