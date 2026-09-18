Accidentes

Automóvil Atropella a Menor de Edad que Iba en Bicicleta en Cuautlancingo, Puebla

Paramédicos atendieron al niño quien estaba tendido en la intersección de las calles Reforma y Uranga de la junta auxiliar de Sanctorum

Ciclista Menor de Edad Niño Atropellado Automóvil Calle Reforma Uranga Sanctorum Cuautlancingo PueblaEl niño fue embestido por el vehículo en la junta auxiliar de Sanctorum. Foto: Facebook SSC Cuautlancingo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un niño fue atropellado por un automóvil en Sanctorum, Cuautlancingo. Las autoridades piden precaución en zonas con menores.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+