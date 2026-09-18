La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla (SEP) informa que, serán suspendidas las clases únicamente en escuelas de educación básica, media superior y superior de las sierras Norte, Nororiental y Negra, reanudándose el servicio educativo el lunes 21 de septiembre.

Dicha medida aplicará solamente el viernes 18 de septiembre de 2026, y se toma debido al pronóstico de un temporal lluvioso que provocará fuertes precipitaciones, producidas por canales de baja presión en los municipios de dichas regiones.

Las instituciones de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior de 88 municipios serán atendidas por docentes que otorgarán el servicio educativo a distancia, con ayuda de libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y actividades relativas a cada nivel educativo.

¡Atención comunidad escolar! 🌧️ Compartimos información relevante para la comunidad educativa de las sierras Norte, Nororiental y Negra. #TransformarEnGrande pic.twitter.com/9FEnCcptTZ — Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) September 18, 2026

La dependencia aseguró que se atiende la recomendación emitida por la Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Estado de Puebla con el objetivo de salvaguardar la seguridad de la comunidad escolar.

Los municipios de la Sierra Norte son: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Chiconcuautla, Chignahuapan, Coatepec, Cuautempan, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Honey, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxititlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Avanza Reconstrucción Vial tras Desastre por Lluvias en la Sierra Norte de Puebla

En la Sierra Nororiental: Acateno, Atempan, Atlequizayan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Chignautla, Cuetzalan del Progreso, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Mientras que en la Sierra Negra: Ajalpan, Altepexi, Atexcal, Caltepec, Chapulco, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Eloxochitlán, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Molcaxac, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Xochitlán Todos Santos, Zapotitlán, Zinacatepec y Zoquitlán.

La SEP Puebla refrendó que se suma a la solicitud hacia los habitantes de las zonas antes señaladas a mantener precauciones, así como mantenerse informados a través de las vías oficiales.

Con información de N+

GMAZ