Educación

Suspenden Clases en 88 Municipios de Puebla por Alerta de Temporal Lluvioso

La SEP Puebla dio a conocer que esta medida es para proteger la integridad de alumnos, docentes y personal administrativo de las instituciones

Suspensión Clases 88 Municipios Sierra Norte Nororiental Negra Puebla Lluvias 18 Septiembre 2026La medida fue tomada para salvaguardar la integridad de integrantes de las instituciones. Foto: X @SEPGobPue

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La SEP Puebla suspende clases en 88 municipios este viernes por fuertes lluvias. La seguridad de la comunidad escolar es prioridad. Conoce los detalles.

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