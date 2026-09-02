Vivienda se Inunda tras Lluvia en Puebla; Dueños Culpan a Obras Viales

Una vivienda se inundó en la colonia Loma Bonita Caleras, de la ciudad de Puebla. Bomberos de la capital poblana acudieron a la esquina de las calles Jacarandas y 21 de Marzo, y confirmaron que efectivamente la casa se había llenado de agua por segunda ocasión.

Con el apoyo de una motobomba expulsaron el agua acumulada al exterior de la casa para permitir a los moradores realizar la limpieza y el recuento de los daños.

La dueña de la vivienda, así como varios vecinos, acusaron a la constructora que realiza las obras de colocación de carpeta asfáltica de ser la causante de esta subida de agua y, por consiguiente, de la pérdida de los muebles, electrodomésticos y ropa.

Esto debido a que la grava que esparcieron en ambas vialidades, como acción previa a la pavimentación, fue arrastrada por el agua de las lluvias y llevada a los drenajes, donde al parecer causó que se taparan los ductos y comenzara a salir agua por el drenaje domiciliario, lo que ocasionó que la casa se inundara.

Casa sufre afectaciones por inundación en Puebla. Foto: N+

La fuerte lluvia registrada en Puebla este 1 de septiembre provocó que este domicilio se inundara por segunda ocasión en lo que va de la semana por lo que piden la intervención de las autoridades para que los responsables se hagan cargo de los daños.

Por otro lado, dos jóvenes universitarias atascaron una camioneta en las obras de la calle 44 Norte y la 14 Oriente en la colonia El Porvenir de la capital poblana.

Los trabajos iniciaron desde hace cuatro meses, pero por alguna razón no continuaron y la calle quedó como terracería. Debido a que es una conexión importante algunos conductores se arriesgan a pasar. Las lluvias ocasionaron el reblandecimiento de la tierra por lo que se ha dificultado la movilidad.

Estudiantes, trabajadores y motociclistas se aventuran a pasar ya que es el único paso hacia sus destinos. Las personas exigen a las autoridades municipales atender el problema antes que suceda una tragedia ya que hay coladeras abiertas.

Con información de N+

MCS