Sociedad

Vivienda se Inunda tras Lluvia en Puebla; Dueños Culpan a Obras Viales

Los afectados acusaron a la constructora que realiza las obras de colocación de carpeta asfáltica de ser la causante de esta subida de agua.

Se inunda casa por segunda ocasión en Loma Bonita Caleras, Puebla.Cuerpos de emergencia se movilizan a inundación en Loma Bonita Caleras, Puebla. Foto: N+

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Obras viales en Puebla causan caos: casa inundada y vehículos atascados. Vecinos piden acción urgente de autoridades.

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