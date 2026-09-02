Accidentes

Accidentes en Puebla: Choque Deja Destrozados Dos Autos tras Pasarse el Semáforo

El incidente bloqueó parte de la Diagonal Defensores de la República y la 44 Poniente; Peritos indagan para determinar responsabilidades.

Choque entre dos autos en la Diagonal Defensores de la República de Puebla.Accidente en la Diagonal Defensores de la República de Puebla. Foto: N+

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Accidente en Puebla deja autos destrozados en la Diagonal Defensores de la República y 44 Poniente.

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