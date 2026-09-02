Accidentes en Puebla: Choque Deja Destrozados Dos Autos tras Pasarse el Semáforo

Dos vehículos quedaron destrozados al colisionar entre ellos cuando circulaban sobre la Diagonal Defensores de la República y la 44 Poniente de la colonia Santa María, en el municipio de Puebla.

Un automóvil color rojo impactó en el costado izquierdo a un vehículo negro ocasionando daños de severidad en las dos unidades, las cuales quedaron varadas en la esquina, obstruyendo ambas vialidades.

Los conductores solicitaron la llegada de las autoridades municipales para que esta establecieran cuál de los dos se pasó el alto del semáforo y ocasionó el percance, para que cubra los montos por concepto de pago de los daños.

Por otro lado, afectaciones materiales y una persona herida fue el saldo de un percance en el Boulevard Municipio Libre y el Boulevard Carmelitas; ahí, un automóvil compacto chocó por alcance contra una motocicleta.

Este accidente causó daños en ambas unidades y generó lesiones en el motociclista por lo que el cuerpo de emergencias fue notificado. Personal de proximidad vial acudió para tomar conocimiento del hecho, realizar el peritaje y establecer la debida responsabilidad de los involucrados, con la finalidad de señalar a quien deberá cubrir los montos por concepto de reparación de daños y sanciones pecuniarias.

De manera simultanea, dos automóviles tipo sedán impactaron cuando circulaban sobre el Boulevard Merino Fernández, entre Reforma Sur y 3 Poniente, de la ciudad de Puebla.

El encontronazo entre ambas unidades ocasionó daños en las carrocerías por lo que una grúa acudió a solicitud de las personas involucradas para asegurar los vehículos y que fueran trasladados a un sitio seguro.

Por este incidente, no hubo reporte de personas lesionadas y fue solicitada la llegada de un ajustador para que llevara a cabo los trámites para la reparación de los daños, sin la intervención de las autoridades. Los daños fueron de consideración y, una vez enganchados, las unidades fueron retiradas de esa vialidad.

Con información de N+

MCS