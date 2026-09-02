Hombre Resulta Herido tras Caer de Estación del Metro en Monterrey, Nuevo León

Una intensa movilización de cuerpos de auxilio y autoridades se registró en las inmediaciones de la estación Félix U. Gómez del Metro, luego de que un hombre cayera desde lo alto de las instalaciones y resultara gravemente herido. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Félix U. Gómez, en su cruce con Isaac Garza, donde el hombre terminó sobre la banqueta tras precipitarse desde la estación de Metrorrey

Tras el reporte de la caída, al sitio arribaron rápidamente elementos de diferentes corporaciones, además de rescatistas y paramédicos de servicios de emergencia. Los cuerpos de auxilio encontraron al hombre lesionado y procedieron a brindarle los primeros auxilios. Debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, los paramédicos realizaron las labores necesarias para estabilizarlo antes de trasladarlo a un hospital cercano.

La emergencia también generó afectaciones momentáneas en la circulación de la zona, principalmente para los automovilistas que transitaban de sur a norte por el cruce de las avenidas Félix U. Gómez e Isaac Garza. La presencia de las unidades de emergencia y de las autoridades obligó a mantener vigilancia en el sector mientras se realizaban las labores de atención y traslado del lesionado.

Después de algunos minutos, las unidades de rescate y los elementos policiacos comenzaron a retirarse del lugar, por lo que la circulación vehicular empezó a recuperar su ritmo habitual.

Las autoridades permanecieron en la zona para tomar conocimiento de lo ocurrido y determinar cómo sucedieron los hechos.

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Hasta el momento, no se ha dado a conocer si la caída se trató de un accidente o si existió alguna otra circunstancia relacionada con el incidente, tampoco se ha dado a conocer la identidad del hombre por lo que se espera que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido.

Con información de Alex Rodriguez/ Noticias N+

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