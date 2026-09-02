Accidentes

Hombre Resulta Herido tras Caer de Estación del Metro en Monterrey, Nuevo León

Movilización de emergencia en Félix U. Gómez tras la caída de un hombre desde la estación del Metro. La vialidad se vio afectada.

Cae Hombre de Metro en MonterreyHombre cae de estación del metro Felix U. Gomez en Monterrey.Foto: PCNL

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Un hombre resultó gravemente herido tras caer de la estación Félix U. Gómez del Metro. Fue trasladado a un hospital.

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