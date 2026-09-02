Localizan Inconscientes a Dos Mujeres en la Cocina de un Hotel de Tijuana

Dos Mujeres de 23 y 26 años de edad, fuero localizadas inconscientes en el área de cocina de un hotel ubicado sobre el bulevar Agua Caliente, en Tijuana, tras registrarse una presunta fuga de gas al interior del inmueble.

De acuerdo con los primeros reportes, ambas jóvenes habrían resultado lesionadas por la inhalación del gas, por lo que fueron atendidas en el lugar por paramédicos de Cruz Roja.

Posteriormente, las mujeres fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha informado su estado de salud.

Elementos del Cuerpo de Bomberos permanecen en el edificio para realizar el peritaje correspondiente y determinar el origen de la fuga, así como las condiciones en las que ocurrió el incidente.

Las autoridades mantienen las investigaciones y trabajos de revisión al interior del inmueble para descartar otros riesgos.

Información Perla Velázquez

APG