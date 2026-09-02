Accidentes

Localizan Inconscientes a Dos Mujeres en la Cocina de un Hotel de Tijuana

Las jóvenes, de 23 y 26 años, fueron localizadas inconscientes en el área de cocina y atendidas por paramédicos

Localizan Inconscientes a Dos Mujeres en la Cocina de un Hotel de TijuanaLocalizan Inconscientes a Dos Mujeres en la Cocina de un Hotel de Tijuana | Foto: N+

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