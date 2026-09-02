Médicos Plantean Amputar Brazo a Guadalupe, Mujer Mordida por un Perro en Zapopan

La señora Guadalupe Gutiérrez, mujer de 66 años que fue mordida por un perro pitbull en Zapopan, continúa hospitalizada en el Centro Médico Nacional de Occidente, y los doctores aseguraron que su única opción es amputale el brazo.

Elizabeth García, hija de la señora Guadalupe, mencionó que los médicos confirmaron que ya no es posible insertar una placa debido a que el brazo de su madre ya no tiene vida.

Guadalupe permanece hospitalizada desde el 5 de agosto, cuando fue agredida por el perro en la colonia Agua Fría, en Zapopan.

De acuerdo con Elizabeth, los tratamientos médicos para salvar la extremidad de su madre no han dado resultado y ahora la amputación sería la única alternativa que le han planteado los médicos.

Sin embargo, la decisión final corresponde a Guadalupe, quien deberá determinar si acepta el procedimiento.

“Está muy mal de ánimos, el domingo estuvo muy recaída, ya no quiso comer, tuvo mucha temperatura, escalofríos”, dijo Elizabeth.

Mientras Guadalupe sigue internada, los gastos médicos siguen acumulándose. Su familia también reclama que hasta el momento, el propietario del perro no se ha hecho responsable económicamente por las consecuencias de la agresión.

Los familiares de Guadalupe también piden justicia y que el dueño del perro pitbull responda por los gastos que ascienden a poco más de 25 mil pesos, así como las consecuencias que ha dejado esta agresión.

Cabe señalar que el 5 de agosto, el perro había permanecido bajo vigilancia de Protección Animal en Zapopan, pero al corte de esta edición, el área de Comunicación Social no ha dado a conocernos mayor información sobre los avances del animal.