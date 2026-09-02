Sociedad

Médicos Plantean Amputar Brazo a Guadalupe, Mujer Mordida por un Perro en Zapopan

Continúa hospitalizada la mujer de 66 años que fue atacada por una mascota en la colonia Agua Fría

Perro pitbullGuadalupe no tiene otra opción más que perder el brazo tras ataque de perro en Zapopan. Foto: N+

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La señora Guadalupe, de 66 años, enfrenta la posible amputación de su brazo tras ser mordida por un perro en Zapopan. Su familia busca justicia y apoyo económico ante los crecientes gastos médicos

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