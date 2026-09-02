Reportan Choque Múltiple en la Autopista Zapotlanejo; Hay Cinco Lesionados

Seis vehículos se vieron involucrados en un choque múltiple en el sentido de Zapotlanejo hacia Guadalajara. De acuerdo con elementos de Protección Civil de Jalisco, hasta el momento se reportan cinco personas heridas.

En un primer reporte se informó que varias personas habían quedado prensadas debido al accidente. Sin embargo, las autoridades descartaron esta versión y señalaron que las víctimas presentan un estado de salud de leve a regular.

Entre los vehículos involucrados, según autoridades, hay dos tráileres, un torton grande, dos vehículos de caja seca y un auto compacto.

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Cabe mencionar, que además del choque múltiple, se registró otro accidente cuando se realizaba el acordonamiento de la zona, ya que un automovilista no se dio cuenta del percance e impactó contra una unidad de Bomberos de Jalisco.

Ambos sentidos, a la altura del Barrio Nuevo, serán afectados. Te sugerimos tomar vías alternas, pues los incidentes están provocando tráfico en la autopista Zapotlanejo.