Accidentes

Reportan Choque Múltiple en la Autopista Zapotlanejo; Hay Cinco Lesionados

El accidente involucró a dos tráileres y vehículos de carga. Autoridades ya están en el punto.

Choque en autopista ZapotlanejoSe reporta tránsito lento debido al accidente. Foto: PC Jalisco

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Accidente en la autopista Zapotlanejo: 6 vehículos involucrados, incluyendo 2 tráileres. 5 personas resultaron heridas.

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