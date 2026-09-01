Muere Mujer y Niño Atropellados por Camión de la Ruta 616 en Tlaquepaque

Una mujer de la tercera edad y un niño, de aproximadamente 10 años, murieron tras ser atropellados por un camión del transporte público en la colonia Rancho Blanco, en San Pedro Tlaquepaque.

El accidente ocurrió en el cruce de Juárez y Niños Héroes, a unas cuadras del Jardín Hidalgo. De acuerdo con testigos, las víctimas intentaban cruzar la vialidad cuando fueron impactadas por la unidad de la ruta 616.

Según el chofer, no se percató de la mujer y el niño al dar vuelta por la avenida Niños Héroes, en dirección a carretera a Chapala. Después, aplastó con las llantas de la unidad a las víctimas.

Cámaras de seguridad captaron el hecho y muestran cómo el conductor intentó huir, pero policías viales lograron detenerlo cuadras más adelante. La Fiscalía del Estado de Jalisco investigará el incidente para determinar responsabilidades.

Vecinos y comerciantes de la zona salieron de sus domicilios al enterarse del hecho. En el lugar no hubo personas que se identificaran como familiares de los fallecidos; tampoco los reconocieron como habitantes de la colonia. Testigos informaron que el menor, de alrededor de 10 años, vestía ropa deportiva de un equipo de futbol.

Por su parte, autoridades pusieron al conductor a disposición de un agente del Ministerio Público para determinar su situación legal.