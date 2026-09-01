Accidentes

Muere Mujer y Niño Atropellados por Camión de la Ruta 616 en Tlaquepaque

El conductor de la unidad intentó huir, sin embargo, fue detenido por elementos de la Policía Vial.

Acordonamiento en TlaquepaqueEl accidente quedó captado en cámaras de videovigilancia. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Mueren dos personas en la colonia Rancho Blanco, en Tlaquepaque. Fueron atropellados por una unidad de la ruta 616.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+