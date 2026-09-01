Pronóstico del Clima en Nuevo León: Probabilidades de Lluvia

Monterrey y su zona metropolitana iniciaron con cielo nublado y temperaturas de entre 26°C y 27°C durante la mañana.

Se registraron algunas precipitaciones muy aisladas en la zona de la Carretera Nacional. La tormenta se escuchó principalmente sobre la Sierra, aunque solo una pequeña parte de la lluvia alcanzó a desplazarse hacia la ciudad.

Para este martes se mantienen bajos los porcentajes de probabilidad de lluvia. Se espera que durante la tarde las temperaturas alcancen una máxima de 36°C, mientras que el cielo podría cambiar a condiciones soleadas.

La posibilidad de precipitaciones incrementará ligeramente hasta 17%, por lo que no se descarta que pueda presentarse alguna lluvia de manera muy aislada en la zona metropolitana.

Para los próximos días, los pronósticos mantienen bajos porcentajes de lluvia durante miércoles y jueves, jornadas en las que las temperaturas podrían alcanzar entre 37°C y 38°C.

A partir del viernes, la probabilidad de lluvia aumentará y se mantendrá alrededor del 40% durante viernes, sábado y domingo. Con la llegada de estas precipitaciones, las temperaturas máximas podrían descender hasta los 33°C durante el fin de semana.

En cuanto a las condiciones meteorológicas en otras regiones del país, frente a la costa del Pacífico se formó la Tormenta Tropical “Marie”, luego de que sus vientos sostenidos alcanzaran los 75 kilómetros por hora.

El centro de “Marie” se ubicó esta mañana a 760 kilómetros de Manzanillo, Colima, mientras se desplaza de manera paralela a la costa. Por el momento, el fenómeno no representa riesgo para el territorio nacional. Se prevé que durante el miércoles pueda alcanzar la categoría de huracán.

Mientras tanto, en el Golfo de México, la Tormenta Tropical “Edouard” se aproxima a la costa de Texas. Esta mañana se localizó a 110 kilómetros al sureste de Port Arthur, con vientos de 65 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia tierra de 13 kilómetros por hora.

Se espera que “Edouard” toque tierra durante la tarde, con precipitaciones superiores a los 200 milímetros en zonas como Houston, Galveston y, principalmente, Port Arthur. Posteriormente, el sistema avanzará sobre territorio estadounidense y sus remanentes se desplazarán hacia la zona de Dallas.