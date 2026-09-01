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PC Envía Mensaje Especial por Tormenta Marie y Alerta por Lluvias

El ciclón tropical avanza en el océano Pacífico, frente a costas de Colima, y ya genera rachas de viento y oleaje elevado en varios estados

Fuertes vientos en el puerto de Acapulco por tormenta tropical en octubre 2025. Foto: CuartoscuroFuertes vientos en el puerto de Acapulco por tormenta tropical en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro

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Alerta por Lluvias y por Tormenta Marie: Protección Civil Envía Mensaje Especial en Estos Estados