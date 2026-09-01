PC Envía Mensaje Especial por Tormenta Marie y Alerta por Lluvias

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) advirtió que la amplia circulación de la tormenta tropical Marie, que se encuentra frente a las costas de Colima, reforzará la probabilidad de lluvias en el occidente de México.

Asimismo, emitió una alerta por el pronóstico de chubascos y precipitaciones fuertes en gran parte del territorio nacional.

Por ello, pidió a la ciudadanía mantener medidas de autocuidado ante las condiciones climáticas en el país.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la tormenta tropical Marie se localizó esta mañana a 645 km al suroeste de Manzanillo, Colima, y según los pronósticos, evolucionará a huracán la tarde del 2 de septiembre.

“Aunque los modelos de trayectoria indican que el fenómeno continuará alejándose gradualmente de las costas nacionales sin representar un riesgo directo en el territorio mexicano, su amplia circulación reforzará significativamente la probabilidad de lluvias en el occidente del país”, dijo la CNPC en un aviso especial.

La Conagua especificó que la circulación de Marie genera vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h y olas de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Por otra parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil alertó que en otros estados del país se esperan precipitaciones de distinta intensidad.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este día se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Zacatecas.

Asimismo, se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Además de intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en la Ciudad de México, Tamaulipas, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo, así como lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en Baja California.

Ante este panorama, la CNPC dijo que es vital que quienes habitan en zonas propensas a deslizamientos de laderas e inundaciones estén atentos al incremento en los márgenes de ríos y cuerpos de agua.

“Se debe prestar especial atención a ruidos inusuales en el terreno, la aparición de grietas en el suelo o estructuras, y a cambios súbitos en el color o flujo de los arroyos”, detalló.

Y como medidas de autoprotección, recomendó a la población evitar cruzar puentes, vados o corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo, debido a que la fuerza del caudal puede arrastrar a personas y automóviles.

También aconsejó identificar las rutas de evacuación y los refugios temporales habilitados por las autoridades locales; asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento o el agua, y preparar una mochila de emergencia con documentos importantes, linterna, radio y provisiones básicas.

De igual manera, llamó a mantener limpias las calles, avenidas, cunetas y pasos de agua para prevenir la acumulación de basura y el taponamiento del drenaje pluvial.

SPB