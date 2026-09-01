La Fuerza de El Niño se Reflejará en el Pacífico con 3 Potentes Huracanes al Mismo Tiempo

El fenómeno natural El Niño, que consiste en el calentamiento anómalo del mar en el océano Pacífico, continúa intensificándose en plena temporada de ciclones tropicales 2026 y su fuerza se verá esta semana cuando confluyan tres enormes huracanes.

Actualmente, en este litoral se desplazan el poderoso huracán Karina de categoría 4 y las tormentas tropicales Lowell y Marie.

Pero de acuerdo con los pronósticos, estas dos últimas incrementarán su fuerza mañana, por lo que en total estarán tres huracanes al mismo tiempo en el Pacífico.

En este panorama, el meteorólogo investigador Ryan Maue advirtió en redes sociales que “estamos viendo en directo cómo El Niño alcanza su máxima intensidad al comenzar el otoño meteorológico. Un fenómeno único en la vida”.

Compartió un video con imágenes de satélite de los tres ciclones y alertó que Hawái está en medio de la trayectoria.

“Tres huracanes gigantescos en el Pacífico oriental (…) ¡La humedad del huracán Marie va a inundar el suroeste desértico de EUA con un monzón de gran magnitud!”, expuso.

You're looking live at El Niño going "full-tilt" to start meteorological fall. Once in a lifetime event.



Three monster hurricanes in E. Pacific w/Hawaii splitting the uprights.



Moisture from Hurricane Marie is going to inundate U.S. desert Southwest with major monsoon! pic.twitter.com/WN6G8gM2ra — Ryan Maue (@RyanWeather) September 1, 2026

Según información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Karina se localizó este martes a mil 950 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur; Lowell a 3 mil 780 km de esa misma zona y Marie a 760 km al suroeste de Manzanillo, Colima.

En el caso de Karina y Lowell, destacó que ninguno de los dos ciclones representa peligro para México, pues están lejos de costas nacionales y además se desplazan al oeste-noroeste.

Pero respecto a la tormenta Marie, comentó que sus desprendimientos nubosos refuerzan la probabilidad de lluvias hacia los estados del occidente del territorio nacional; Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

El fenómeno de El Niño es conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y tiene tres fases: Cálida (El Niño), Fría (La Niña) y Neutral.

Es decir, cuando la temperatura del mar en el Pacífico aumenta más de 0.5 grados del promedio, surge El Niño; cuando baja menos de -0.5 grados se presenta La Niña, y en la condición Neutral, la temperatura está dentro de la climatología promedio en el océano.

El 12 de junio de 2026, el SMN indicó que las condiciones de El Niño ya estaban presentes, y alertó que se espera que se fortalezca conforme se aproxime la temporada invernal 2026-2027 en el hemisferio norte.

De acuerdo con autoridades meteorológicas, este 2026 podría ser de los más intensos que se han registrado desde 1950.

SPB