Dos Camionetas Cayeron Cinco Metros de Profundidad en el Periférico de Puebla

Dos camionetas se salieron del camino cuando circulaban sobre el Periférico Ecológico, a la altura de la colonia Emiliano Zapata, en la junta auxiliar San Bernardino Tlaxcalancingo del municipio de San Andrés Cholula, Puebla.

Ambas unidades —una camioneta de redilas y una unidad tipo pickup— circulaban sobre los carriles con sentido a la Recta a Cholula, pero al pasar sobre el Camino Real a San Andrés, ambos conductores, cada uno en momentos diferentes, perdieron el control de sus vehículos y se salieron de la cinta de circulación.

Los dos cayeron en un terreno ubicado a más de 5 metros bajo el nivel de la carpeta de concreto, donde terminaron volcados.

El cuerpo de emergencias fue notificado por ambos accidentes, se sabe que al menos una persona resultó lesionada.

Personal de movilidad cerró el paso en el Periférico Ecológico mientras se llevaban a cabo las acciones de extracción y enganche de los vehículos siniestrados. Ambas unidades fueron llevadas a depósitos vehiculares para quedar a resguardo de las autoridades estatales.

Camioneta accidentada en el Periférico Ecológico de Puebla. Foto: N+

Por otro lado, las prisas y la falta de precaución ocasionaron una carambola este martes 1 de septiembre en la Avenida 11 Sur y el Circuito Juan Pablo ll de la ciudad de Puebla.

Las tres unidades tipo sedán quedaron obstruyendo los carriles lo que ocasionó congestionamiento vial con sentido hacia la colonia Mayorazgo.

Los conductores afectados tuvieron que ayudar a dar fluidez a los automóviles ya que la fila llegaba hasta el Panteón Municipal, y personas quienes viajaban hacia escuelas y lugares de trabajo se estaban viendo afectados.

Choque múltiple en la Avenida 11 Sur de Puebla. Foto: N+

Peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y aseguradoras acudieron a llevar a cabo las diligencias correspondientes y retirar los vehículos afectados para poder liberar la vialidad.

En este regreso a clases se recomienda salir con tiempo de casa y manejar a baja velocidad para evitar percances y poder llegar sin retrasos.

Con información de N+

MCS