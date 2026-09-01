Accidentes

Dos Camionetas Cayeron Cinco Metros de Profundidad en el Periférico de Puebla

Ambas unidades se salieron del camino y terminaron volcadas cuando circulaban a la altura de San Bernardino Tlaxcalancingo en San Andrés Cholula.

Accidente en el Periférico Ecológico de Puebla.Camioneta volcada tras salir del camino en el Periférico de Puebla. Foto: N+

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Dos camionetas se volcaron tras caer 5 metros en el Periférico de Puebla. Emergencias atendió el incidente y cerraron el paso.

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