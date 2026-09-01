Seguridad

Muere Pasajero A Bordo del Transporte Público en Puebla: Investigan las Causas

La persona quedó inconsciente a bordo de la unidad 74 de la Ruta S19 en bulevar 5 de Mayo, la cual fue acordonada por las autoridades.

El cuerpo del masculino terminó al interior de la unidad.El cuerpo del masculino terminó al interior de la unidad. Foto: N+

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Tragedia en Puebla: un hombre fallece en la Ruta S19. Autoridades investigan si hubo violencia.

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