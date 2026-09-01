Muere Pasajero A Bordo del Transporte Público en Puebla: Investigan las Causas

Un hombre perdió la vida a bordo de una unidad de transporte público. El deceso fue confirmado en el Bulevar Héroes del 5 de Mayo, frente al Mercado Hidalgo de Puebla.

La persona quedó inconsciente a bordo de la unidad 74 de la Ruta S19, la cual terminó inmovilizada y acordonada por las autoridades hasta que se llevara a cabo el levantamiento del cuerpo y su correspondiente traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo)

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) dio inicio a la carpeta de investigación para descartar algún acto de violencia en su deceso.

En otro punto de la ciudad de Puebla, un par de vehículos particulares sufrieron un aparatoso percance que les dejó daños materiales. El accidente ocasionó el cierre del Bulevar Héroes del 5 de Mayo, a la altura de la 31 oriente.

En este incidente, una camioneta tipo familiar que circulaba sobre los carriles con sentido a la 25 oriente, fue impactada por un automóvil tipo sedán, una vez que rebasó la rotonda de la 31 oriente.

El conductor recibió atención de paramédicos tras el choque. Foto: N+

La colisión causó que el conductor de la camioneta perdiera el control y virara el volante inconscientemente hacia la derecha.

El intempestivo cambio de dirección hizo que la camioneta se subiera a la banqueta, derribara un señalamiento de paso y terminara sobre las áreas verdes de un restaurante.

Las corporaciones de atención a emergencias acudieron y aseguraron las dos unidades que quedaron gravemente dañadas con el choque.

Asimismo, ofrecieron brindar apoyo prehospitalario al conductor de la camioneta, quien estaba recargado en el establecimiento comercial donde quedó varada su unidad.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR