Denuncian a Maestro en Guanajuato por Supuestas Acciones Indebidas Durante Clases

Padres de familia del salón de tercero B de la escuela primaria urbana estatal número 3, Club Rotario, en San Felipe, manifestaron su rechazo a la continuidad de un docente.

Según su testimonio, el maestro habría expuesto a menores a material audiovisual inadecuado para su edad durante el ciclo escolar pasado.

La situación generó molestia entre las familias, que decidieron no enviar a sus hijos a clases hasta que el profesor sea separado de sus funciones.

La Secretaría de Educación de Guanajuato concluyó la investigación en su contra, sin embargo, no se ha informado sobre la sanción al profesor.

Solamente se les informó a los tutores, que este caso podría llevar un proceso de incluso varios meses para que tenga una solución.

Por lo que les piden darle una oportunidad al presunto responsable de que termine su ciclo escolar.

Son 33 alumnos los que no se han presentado a clases como manera de huelga y por su misma seguridad, como mencionaron los manifestantes.

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Los padres afirmaron que la protección de los menores es una prioridad y que no aceptarán el regreso a las aulas bajo la figura de supervisión propuesta por la dirección del plantel.

Como parte de su protesta, colocaron cartulinas en el exterior de la escuela y expresaron de forma pacífica que no quieren al docente cerca de sus hijos.