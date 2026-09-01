Seguridad

Denuncian a Maestro en Guanajuato por Supuestas Acciones Indebidas Durante Clases

Docente es acusado de supuestamente mostrar a sus alumnos imágenes indebidas para su edad en el pasado ciclo escolar en una primaria.

Padres Denuncian a Un Maestro por Presuntamente Exponer Material Inadecuado a sus Hijos en San Felipe.Padres Denuncian a Un Maestro por Presuntamente Exponer Material Inadecuado a sus Hijos en San Felipe. Foto: N+

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Tutores exigieron a las autoridades educativas la separación de sus funciones del presunto responsable, para que puedan llevar a los menores a clases.

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