Ataque Armado Contra un Bar en Coatzacoalcos Provoca Movilización Policiaca

En Coatzacoalcos al sur de Veracruz, un hecho de violencia causó alarma entre los habitantes de la zona poniente de la ciudad donde se reportaron detonaciones de arma de fuego.

Según los primeros informes señalan que un par de sujetos armados que se trasladaban a bordo de una motocicleta dispararon en varias ocasiones contra la fachada de un bar ubicado en la colonia Bahías de San Martín, al poniente de Coatzacoalcos.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles José Lemarroy y Bahía, donde se registraron los balazos.Los proyectiles impactaron contra el cristal de una ventana del negocio y otro más quedó incrustado en una de las paredes.

Durante el ataque, una de las balas también alcanzó la cabina de una camioneta que se encontraba estacionada frente al establecimiento.

Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al sitio y acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas