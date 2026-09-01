Seguridad

Ataque Armado Contra un Bar en Coatzacoalcos Provoca Movilización Policiaca

Los presuntos agresores viajaban en una motocicleta y escaparon tras accionar sus armas; se reportaron varias detonaciones. Hay daños materiales en el inmueble y en un vehículo estacionado en la zona.

Sujetos armados disparan contra un bar en Bahías de San Martín en CoatzacoalcosSujetos armados disparan contra un bar en Bahías de San Martín en Coatzacoalcos. Foto: N+

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Motociclistas disparan varias veces contra un bar en Coatzacoalcos. El saldo es de cristales rotos y un vehículo dañado.

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