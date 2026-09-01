Investigan Muerte de Hombre con Huellas de Violencia en Ciénega de Flores, NL

Un hombre fue localizado sin vida y con aparentes huellas de violencia en el municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León.

El hallazgo provocó un despliegue de autoridades sobre la carretera Libre a Laredo, a la altura del kilómetro 26, en una zona industrial ubicada cerca del Aeropuerto del Norte.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en dirección hacia el norte, poco antes de la intersección con la Autopista a Laredo.

La movilización comenzó luego de que se recibiera un reporte a la central de emergencias 911, en el que se alertaba sobre la presencia de una persona aparentemente inconsciente en la lateral de la vía a Tamaulipas.

Elementos de Fuerza Civil acudieron al sitio para verificar el reporte y, a su llegada, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

En el lugar fue localizado un varón que vestía un short de color azul y tenis grises. Hasta el momento no se ha dado a conocer públicamente su identidad ni mayores características que permitan identificarlo.

Los primeros indicios recabados en la zona apuntan a que la víctima presentaba huellas de violencia. Sin embargo, las autoridades mantienen abiertas distintas líneas de investigación y no descartan que el fallecimiento pudiera estar relacionado con un hecho vial.

Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León acudieron al lugar para realizar las diligencias necesarias, recabar evidencias y analizar los indicios encontrados.