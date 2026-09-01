Seguridad

Investigan Muerte de Hombre con Huellas de Violencia en Ciénega de Flores, NL

Una movilización de Fuerza Civil se registró sobre la carretera Libre a Laredo, cerca del Aeropuerto del Norte.

Localizan a hombre sin vidaLocalizan a hombre sin vida. Foto: N+

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El reporte de una persona aparentemente inconsciente generó la presencia de autoridades en una zona industrial ubicada a la altura del kilómetro 26.

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