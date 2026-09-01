Localizan Cuerpo de Persona Desaparecida en Brecha El Berrendo de Reynosa

Se trata de Alejandro de 27 años quién fue visto por última vez en un área de la colonia Loma Real. El cuerpo fue encontrado en un tramo inconcluso del Viaducto Reynosa, en dirección a la carretera Ribereña

El hallazgo se registró este martes, El hombre contaba con una ficha de búsqueda desde el pasado 30 de agosto por lo que autoridades se movilizaron al sitio para realizar las diligencias correspondientes.

Luego de que las imágenes y características del hombre fueran difundidas en redes sociales con el objetivo de lograr su identificación, familiares acudieron al lugar y posteriormente se presentaron ante las autoridades de la Fiscalía para llevar a cabo los procedimientos correspondientes.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento y establecer las responsabilidades correspondientes.