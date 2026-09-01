Seguridad

Localizan Cuerpo de Persona Desaparecida en Brecha El Berrendo de Reynosa

Autoridades acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias del hallazgo.

Localizan Cuerpo de Persona Desaparecida en Brecha El Berrendo de ReynosaLocalizan Cuerpo de Persona Desaparecida en Brecha de Reynosa. Foto: N+

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Encuentran cuerpo de Alejandro, desaparecido desde agosto, en Reynosa. Autoridades investigan las circunstancias del hallazgo.

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