Seguridad

FGEC Confirma Un Detenido por Presunto Ataque a Alcaldesa de Mapimí, Durango

El delegado de la Fiscalía de Coahuila, Carlos Rangel, mencionó que actualmente se investiga el caso

El delegado de la Fiscalía de Coahuila, Carlos Rangel, mencionó que actualmente se investiga el casoSe resaltó que la persona detenida y la alcaldesa de Mapimí tendrían una relación de familiaridad. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Se resaltó que la persona detenida y la alcaldesa de Mapimí tendrían una relación de familiaridad

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+