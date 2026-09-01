FGEC Confirma Un Detenido por Presunto Ataque a Alcaldesa de Mapimí, Durango

Con referencia al presunto ataque que sufrió la alcaldesa de Mapimí, Marina de Llano, en Torreón, el delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) en la Región Laguna I, Carlos Rangel, comentó que ya hay una persona detenida relacionada con estos hechos.

El delegado señaló que también ya se encuentra integrada la carpeta de investigación y refirió que la FGEC ha mantenido comunicación directa y una estrecha coordinación con la alcaldesa para dar seguimiento al caso y esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, resaltó que entre la persona detenida y la víctima existe una relación de familiaridad, aunque no proporcionó mayores detalles al respecto, con el objetivo de no entorpecer las investigaciones que se llevan a cabo.

Fue el mismo domingo cuando la alcaldesa de Mapimí denunció a través de sus redes sociales el presunto ataque que habría sufrido en Torreón. Posteriormente, durante una conferencia de prensa celebrada el lunes en Gómez Palacio, dio a conocer públicamente lo ocurrido y brindó mayores detalles sobre el caso.