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Olivia Rodrigo Es Portada de Vogue tras Recaudar Millones para ONG's Pro Mujer

Esta portada se suma a un año intenso para Rodrigo tras el lanzamiento de su tercer álbum, el inicio de su segunda gira y la consolidación de Daisy Chain Fields como plataforma de impacto social

olivia-rodrigo-portada-vogue-filipinas-recaudar-millones-mujeres-daisy-chain-fieldsFoto: Getty Images

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Olivia Rodrigo protagoniza Vogue Filipinas, fusionando moda y activismo. Con Daisy Chain Fields, recaudó 20 millones para apoyar a mujeres. Descubre su año de éxitos.

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