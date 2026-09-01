Olivia Rodrigo Es Portada de Vogue tras Recaudar Millones para ONG's Pro Mujer

Olivia Rodrigo es la protagonista de la edición de aniversario de Vogue Filipinas con dos portadas fotografiadas por Szilveszter Makó para el número de septiembre/octubre 2026 que rinde homenaje a las raíces filipinas de la cantante.

Trickie Lopa, editora en jefe de la revista desde mayo, presentó a Rodrigo en la portada que conmemora los cuatro años de la revista impresa.

La producción, también dirigida por Makó, incorpora elementos visuales de la identidad filipina, como las palmeras, las flores de kalachuchi y un bahay kubo. El styling estuvo a cargo de Lisa Jarvis e incluyó piezas de diseñadores filipinos, así como de grandes firmas internacionales como Prada y Valentino.

En esta edición dedicada a ella y a sus raíces, Rodrigo profundizó en el festival Daisy Chain Fields, el festival femenino que ella misma creó, inspirado en Lilith Fair, y cuyo objetivo es recaudar fondos para organizaciones que apoyan a mujeres y niñas.

Durante el fin de semana del festival este año, se recaudaron 20 millones de dólares en beneficio de organizaciones sin fines de lucro dedicadas a esa causa.

Esta portada se suma a un 2026 intenso para Rodrigo, quien este mismo año lanzó su nuevo álbum You seem pretty sad for a girl so in love, el inicio de su segunda gira mundial y la consolidación de Daisy Chain Fields como plataforma de impacto social.