The Warning Anuncia su Primer Concierto en el Estadio GNP Seguros

Las buenas noticias sobre la banda mexicana The Warning no paran. A unas horas de que se anunciara que encabezarán el show de medio tiempo de la NFL en México, Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal anunciaron que darán su primer concierto en el estadio GNP Seguros, uno de los recintos más importantes de la capital mexicana.

Las hermanas Villarreal compartieron la noticia con un video en el que repasan el camino que han recorrido, desde sus inicios ensayando en su casa hasta convertirse en una de las bandas mexicanas más importantes de la escena rock actual, con giras por más de 30 países, presentaciones en más de 500 escenarios y tres shows agotados en el auditorio nacional.

El concierto en el estadio GNP Seguros está programado para el próximo 5 de febrero de 2027 y contará con The Lina Lindas como banda invitada para abrir el show.

El anuncio llega también a unas semanas del lanzamiento de Everything's Falling, su quinto álbum de estudio, y de hacer historia al colocarse como la primera banda conformada exclusivamente por mujeres en alcanzar el número 1 en el conteo Mainstream Rock Airplay de Billboard.

La preventa para el concierto en el GNP estará disponible el 9 y 10 de septiembre y habrá una preventa especial para quienes se registren en el sitio web de la banda.