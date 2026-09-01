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The Warning Anuncia su Primer Concierto en el Estadio GNP Seguros

Las hermanas Villarreal se preparan para triunfar en uno de los escenarios más grandes de México en 2027

he-warning-estadio-gnp-seguros-fecha-boletosFoto: Getty Images

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¡The Warning hará historia en el Estadio GNP Seguros! Las hermanas Villarreal anuncian su primer concierto en este icónico recinto. No te pierdas la preventa el 9 y 10 de septiembre.

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