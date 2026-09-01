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Miley Cyrus Anuncia el Lanzamiento de su Nuevo Álbum 'Bass Persuades'

Miley Cyrus reveló que su décimo álbum, 'Bass Persuades', llega el 18 de septiembre vía Atlantic Records. Conoce todos los detalles.

miley-cyrus-anuncia-album-bass-persuadesFoto: Getty Images

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Explora la nueva era de Miley Cyrus con 'Bass Persuades'. Disponible el 18 de septiembre. Conoce más sobre su evolución musical y próximos conciertos.

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