Miley Cyrus Anuncia el Lanzamiento de su Nuevo Álbum 'Bass Persuades'

Miley Cyrus está de vuelta con nueva música. La cantante confirmó que su décimo álbum de estudio, titulado "Bass Persuades", llegará el próximo 18 de septiembre a través de Atlantic Records, marcando así su primer proyecto bajo este sello discográfico.

La artista compartió la noticia a través de su cuenta de X, donde también reflexionó sobre el significado detrás del nombre del disco.

"La música nos toma de la mano. La sentimos, la cantamos, a veces bailamos con ella, la dejamos salir y seguimos adelante", escribió Miley, describiendo al álbum como una obra que combina fuerza y vulnerabilidad a la vez.

Miley también aprovechó el mensaje para agradecer a sus fans por acompañarla en este nuevo capítulo de su carrera.

"Gracias por ser parte de hacer realidad mis sueños más locos. Espero de corazón que amen este álbum", concluyó.

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El anuncio no llega solo. Miley también confirmó su regreso a los escenarios con dos noches de conciertos en el icónico Hollywood Bowl de Los Ángeles, programadas para el 16 y 18 de octubre.

Las preventas de boletos comenzarán el martes 8 de septiembre, mientras que la venta general abrirá el jueves 10 de septiembre a las 10:00 am, hora local.

La nueva era musical de Miley llega además acompañada de un número especial de Wonderland Magazine editado por ella misma, con fotografías de Mario Sorrenti y estilismo de Alastair McKimm, colaborador cercano de la cantante en este proyecto, junto con Mert Alas, encargado del universo visual del álbum.

Con "Bass Persuades", Miley Cyrus continúa expandiendo su discografía tras el lanzamiento de su álbum visual "Something Beautiful" en 2025, consolidando una nueva etapa creativa que promete profundidad emocional y evolución sonora.