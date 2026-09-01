Rosalía se Despide de México Presumiendo Dulces Típicos, Disco de Paquita y Botas de Tribal

Rosalía cerró su paso por México luego de ofrecer cinco conciertos en el Palacio de los Deportes como parte de su gira Lux Tour.

Pero su adiós no fue convencional; se despidió de sus fans con un carrusel de fotos en Instagram que resume los mejores momentos de su estancia en México.

La cantante catalana acompañó las fotos con un mensaje de agradecimiento para México: "México, gracias por la inspiración, que goce contigo estas semanas".

En las fotografías, Rosalía lució unas botas tribaleras blancas y calcetines estampados con su rostro. La cantante también compartió una imagen de dulces mexicanos, entre los que se encontraban cocadas, turrones, mazapanes y churrumais, y también un disco de Paquita la del Barrio.

El gusto de Rosalía por la música regional mexicana no es nuevo; durante sus conciertos agradeció a Paquita la del Barrio por inspirar "La Perla" con su tema "Rata de Dos Patas" y en otro de los shows mencionó a artistas como Juan Gabriel, Chavela Vargas, Julieta Venegas y Natalia Lafourcade.

En sus ratos libres, Rosalía fue vista paseando con su novia Loli Bahía en calles de la colonia Condesa, en la Lagunilla y en el Parque México, donde incluso presenció una batalla de aura.

Con estos recuerdos personalizados, Rosalía cierra su paso por México con su exitosa gira, Lux tour.