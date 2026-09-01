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Rosalía se Despide de México Presumiendo Dulces Típicos, Disco de Paquita y Botas de Tribal

Rosalía compartió su amor por México a través de una serie de fotografías que muestran desde su gusto por Paquita la del Barrio hasta por las cocadas.

rosalia-se-despide-de-mexico-fotos-botas-tribal-dulces-tipicosFoto: Reuters

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La gira Lux Tour de Rosalía en México culmina con agradecimientos y fotos que destacan su pasión por la música regional y dulces típicos. ¿Qué más compartió la cantante catalana?

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