Evacúan a Al Menos 200 Alumnos de una Escuela de Guadalajara por un Cortocircuito

Al menos 200 alumnos y 18 maestros de una escuela primaria de la colonia El Retiro, en Guadalajara, fueron evacuados tras un incendio provocado por un cortocircuito al interior del plantel escolar.

El accidente sucedió en la escuela primaria ubicada entre las calles Peñuñuri y Acerina, alrededor de las 10:30 de la mañana.

Personal docente llamó a los padres de familia de los alumnos para que acudieran al plantel escolar para llevarse a sus hijos.

Elementos de Bomberos de Guadalajara y personal de la CFE arribaron al lugar de los hechos para realizar cortes de electricidad y posteriormente restaurar el sistema de cableado eléctrico.

Cabe señalar que no se reportaron personas lesionadas tras el cortocircuito que derivó en un incendio.

El personal de Bomberos de Guadalajara recomendó a los docentes mantener contacto con el área de mantenimiento de las instalaciones eléctricas para evitar este tipo de accidentes.