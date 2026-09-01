Accidentes

Evacúan a Al Menos 200 Alumnos de una Escuela de Guadalajara por un Cortocircuito

Un incidente relacionado con el cableado eléctrico en una primaria de la colonia El Retiro, terminó en la retirada de los estudiantes y docentes del plantel

Escuela Primaria en El RetiroEvacuaron a casi 200 alumnos de una escuela primaria por un cortocircuito en Guadalajara. Foto: N+

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Un cortocircuito en una escuela primaria de El Retiro obligó a evacuar a 200 alumnos y 18 maestros. Bomberos y CFE ya trabajan en el lugar

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