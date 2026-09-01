Accidentes

Muere Niño de 13 Años al Salir Proyectado de Camioneta en Mezquital, Durango

El menor fue trasladado a un hospital; sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

Muere Niño de 13 Años al Salir Proyectado de Camioneta en Mezquital, DurangoAutoridades tomaron conocimiento de los hechos y ordenó el traslado del cuerpo al SEMEFO. Foto: N+

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