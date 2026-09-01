Muere Niño de 13 Años al Salir Proyectado de Camioneta en Mezquital, Durango

Un menor de 13 años perdió la vida luego de salir proyectado de una camioneta en la que viajaba en la caja, cuando la unidad cayó en un bache sobre una carretera del municipio de Mezquital, Durango.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta, de la cual hasta el momento se desconocen sus características, circulaba por la carretera que conduce a la localidad de La Candelaria. En determinado momento, la unidad cayó en un bache, provocando que el adolescente saliera proyectado de la caja y se golpeara fuertemente la cabeza.

Después del accidente, el menor fue trasladado para recibir atención médica al Hospital Integral del poblado de La Guajolota; sin embargo, al llegar al lugar ya no contaba con signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento.

Elementos de las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y se dio aviso al Ministerio Público, quien ordenó realizar las diligencias necesarias para establecer las circunstancias del accidente.

Posteriormente, el cuerpo del adolescente fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Durango, donde se le practicaría la necropsia de ley y se continuarían los procedimientos correspondientes.