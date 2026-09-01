Salud

Investigan Muerte de Niño por Posible Rickettsia en Gómez Palacio, Durango

Hasta el momento, se registra 79 casos probables de ricketttsiosis, 11 confirmados y tres defunciones.

Investigan Muerte de Niño por Posible Rickettsia en Gómez Palacio, DurangoLa Secretaría de Salud recordó que la rickettsia puede transmitirse mediante garrapatas y piojos. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+