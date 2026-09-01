Investigan Muerte de Niño por Posible Rickettsia en Gómez Palacio, Durango

Autoridades de Salud mantienen bajo investigación el fallecimiento de un menor de nueve años, originario de una comunidad rural de Gómez Palacio, ante la posibilidad que la causa esté relacionada con rickettsiosis.

El menor permaneció una semana hospitalizado y su muestra fue enviada al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre), por lo que será el resultado de laboratorio el que determine si la enfermedad estuvo relacionada con su fallecimiento.

De acuerdo con la Jurisdicción Sanitaria número 2, en Gómez Palacio se contabilizan 79 casos probables, 11 confirmados y tres defunciones. En caso de confirmarse que el fallecimiento del menor estuvo relacionado con rickettsiosis, las cifras aumentarían.

Como parte del protocolo de prevención, personal de Salud realizó trabajos de fumigación y rociado residual en el domicilio del menor y en viviendas cercanas, donde además se detectó la presencia de garrapatas.

La Secretaría de Salud recordó que la rickettsiosis puede transmitirse mediante garrapatas, pulgas y piojos, por lo que recomendó acudir de inmediato al médico ante la aparición de fiebre repentina, dolor de cabeza, dolores musculares o manchas en la piel, especialmente después de haber estado en contacto con estos vectores.