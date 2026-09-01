Educación

52 Alumnas de Nuevo Ingreso Denuncian Novatada en Escuela Normalista de Puebla

La SEP ya logró reubicar a 25 de las estudiantes que sufrieron de abusos en la Escuela Normal Rural Carmen Serdán en Tételes de Ávila Castillo.

Exalumna de Escuela Normal Rural Carmen Serdán denuncia novatada.Exalumna de Escuela Normal Rural Carmen Serdán denuncia abusos. Foto: N+

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52 alumnas de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán en Puebla sufrieron abusos. La SEP ya reubicó a 25 de ellas.

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