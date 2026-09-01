52 Alumnas de Nuevo Ingreso Denuncian Novatada en Escuela Normalista de Puebla

52 alumnas de nuevo ingreso presuntamente vivieron un calvario durante 15 días en la Escuela Normal Rural Carmen Serdán ubicada en el municipio de Tételes de Ávila Castillo, Puebla.

De acuerdo a testimonios, durante dos semanas vulneraron sus derechos humanos, fueron humilladas, las hacían correr por cuatro horas continuas, les ponían 200 sentadillas y las aislaban.

La exalumna Lucía del Carmen señaló que a pesar de que sus padres habían ido por ella, fue muy difícil que la dejarán irse, esto mencionó: "Las chicas me había cubierto de la cara y ya me había aislado totalmente, lo bueno que mis papás fueron por mí, pero no me querían entregar a mis papás, hicieron mucho teatro para que me entregaran."

Por otro lado, otra estudiante aseguró que fueron agredidas física y psicológicamente por lo que buscan alzar la voz para que las autoridades intervengan.

Todo inició a la media noche del domingo 30 de agosto cuando un grupo del Consejo Estudiantil ingresó a las habitaciones y las hizo levantarse con gritos y jaloneos, esto mencionó Yulissa Jiménez: "Nos despertaron a gritos y jaloneos hasta el punto a que yo me caí de la litera hasta el piso, desde ese momento me lastimé pero seguí avanzando, el segundo día nos hicieron correr en las pistas cuatro horas."

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Pero esto no sería lo más grave que vivieron las alumnas de nuevo ingreso, Melissa Polet mencionó que les prohibieron la comida y el agua; desafortunadamente muchas compañeras se tuvieron que aguantar pues no tenían otra opción.

A pesar del desgaste físico, les impedían tomar agua a tal grado que llegaron a estar deshidratadas e incluso algunas optaron por beber de los excusados.

Ante estos abusos, los padres de familia intervinieron para sacarlas, pero no fue fácil, Nayeli Castro, una madre de familia, contó que le entregaron a su hija cuatro horas y media después de que lo había solicitado, incluso asegura que todavía la pusieron a barrer el techo a pesar de que sufre vértigo.

Al respecto, el Secretario de Educación Pública, Manuel Viveros, mencionó que ya se encuentran ateniendo la situación que vivieron estas alumnas, además agregó lo siguiente: "Entiendo perfectamente porque yo vengo de comunidad indígena, yo defiendo los pueblos indígenas, pero no acepto por ningún motivo que haya violencia".

Ante estos abusos el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), reubicaron a 25 de 52 alumnas a otras instituciones para que continúen con sus estudios. Además, las autoridades investigan estos actos a través de mesas de atención para orientar a las alumnas y padres de familia.

Por otro lado, este 1 de septiembre, se reportó que un autobús en donde viajaban estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán de Tételes de Ávila Castillo fue retenido por autoridades cuando circulaban con dirección a la ciudad de Puebla.

Las alumnas se dirigían a manifestarse afuera de la Fiscalía General del Estado (FGE) pero al llegar a la altura de la caseta de Amozoc, fuerzas de seguridad impidieron su paso.

Luego de varios minutos de incertidumbre, las estudiantes continuaron su camino hasta llegar a su objetivo.

Con información de N+

MCS