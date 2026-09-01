Colegios Militarizados Permanecen Cerrados al Inicio del Ciclo Escolar en Tamaulipas

En el inicio del ciclo escolar 2026-2027, dos colegios militarizados ubicados en el municipio de Altamira permanecen aparentemente cerrados y sin actividad, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer públicamente las razones de su suspensión, se trata del Colegio Niños Héroes, localizado sobre la calle Vicente Guerrero, en la zona centro de Altamira.

Esta institución que operaba con nivel primaria y el Colegio Juan Escutia, situado sobre la calle Francisco Javier Mina, esquina con avenida Monterrey, donde se impartía educación secundaria. Cabe señalar que las dos instituciones pertenecen a la misma línea de colegios.

Asimismo, en ambos inmuebles se observa que el término "militarizada" ha sido cubierto parcialmente, mientras permanece visible la leyenda "Incorporada a la Secretaría de Educación".

Por otra parte, la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, permanece asegurada y cuenta con sellos con fecha del 27 del 2026. En el exterior también fueron colocadas cartulinas con cuestionamientos relacionados con las asignaciones y actividades que realizaba la institución mientras se encontraba en funcionamiento.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si el presunto cierre de los colegios militarizados en Altamira está relacionado con algún procedimiento administrativo, educativo o de otra naturaleza, por lo que se espera que las autoridades correspondientes aclaren la situación de estos planteles.