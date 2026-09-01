Educación

Colegios Militarizados Permanecen Cerrados al Inicio del Ciclo Escolar en Tamaulipas

Hasta ahora, las autoridades no han dado ninguna aclaración sobre a qué se debe este presunto cierre de escuelas, por lo que se espera que aclaren la situación.

Colegios Militarizados Permanecen Cerrados al Inicio del Ciclo Escolar en TamaulipasColegios Militarizados Permanecen Cerrados al Inicio del Ciclo Escolar en Tamaulipas. Foto: N+

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Colegios militarizados en Altamira cerrados sin explicación al inicio del ciclo escolar 2026-2027.

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