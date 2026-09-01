Bienestar Tiene Buenas Noticias en Septiembre: Dará $7,300 a Estos Beneficiarios

Buenas noticias para los beneficiarios de Producción para el Bienestar, en septiembre el Gobierno de México hará un nuevo pago a pequeños y medianos productores en todo el país, y en N+ te adelantamos cuándo se verá reflejado y a quiénes les caerá.

Este Apoyo Bienestar se entrega de forma anual y cambia según el tipo de producto y número de hectáreas con las que cuente el derechohabiente, de modo que el monto mínimo a recibir es de 7,000 pesos y el máximo es de 24 mil.

Sin embargo, éste depende del tipo de cultivo o producto registrado en Producción para el Bienestar del Gobierno de México.

Las Reglas de Operación (ROP) del programa detallan que los productores que pueden recibir este beneficio son aquellos que cuentan con hasta 20 hectáreas de tierras de temporal o hasta 5 hectáreas en riego.

Y será el 7 de septiembre de 2026 cuando se le deposite a aquellos agricultores que cultivan café, cacao, miel, nopal, frijol Nayarit, Cebada, Arvejón y Avena.

🌱 #ProducciónParaElBienestar impulsa el trabajo de pequeños y medianos productores y productoras con un apoyo económico anual.



Las y los derechohabientes con cultivos de café, cacao y nopal recibirán su pago en septiembre. 👩🏽‍🌾



Conoce más: https://t.co/mGWbNk5AsO pic.twitter.com/IvdGpvCzdz — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) August 26, 2026

El monto a recibir en la Tarjeta del Bienestar es de 7,300 pesos que se entrega a quienes cultivan café, cacao, caña de azúcar, nopal de hasta 20 hectáreas de temporal o hasta 5 temporadas de riego. Así como 100 colmenas de miel de abeja.

Adicionalmente al apoyo económico, Producción para el Bienestar también brinda capacitación y acompañamiento técnico-organizativo a los beneficiarios a fin de facilitar la adopción de prácticas agroecológicas y sustentables y así incrementar su producción.

El Gobierno de México ha dado a conocer que los agricultores tienen a su disposición distintos programas para mejorar su calidad de vida, tales como: Sembrando Vida, Fertilizantes para el Bienestar, Precios de Garantía.

En caso de estar interesado en afiliarse a alguno de los programas, es necesario estar pendiente de las redes y medios de contacto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, dependencia encargada de emitir las convocatorias correspondientes.

SARR