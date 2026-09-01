Programas sociales

Bienestar Tiene Buenas Noticias en Septiembre: Dará $7,300 a Estos Beneficiarios

Pequeños y Medianos agricultores pueden registrarse a este programa que deposita un apoyo económico anual según el tipo de cultivo que tengan

Beneficiarios de Incentivos al Campo. Pago Producción para el Bienestar Septiembre 2026.Buenas noticias para los beneficiaros de Producción para el Bienestar, en septiembre 2026 se depositará el apoyo económico a algunos beneficiarios. Foto: Cuartoscuro.

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Apoyo Bienestar Dará Pago de $7,300 en Septiembre 2026 a Estos Beneficiarios: Lista de Resultados