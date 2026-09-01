Onda Tropical y Monzón Mexicano Golpearán a 10 Estados de México | Lista

El monzón mexicano y la onda tropical número 36 provocarán lluvias en diversas regiones de México durante los próximos días, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo. Además, las lluvias podrían provocar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Para el jueves, los estados que registrarán lluvias muy fuertes serán Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que Sinaloa podría registrar lluvias intensas.

El monzón mexicano, en combinación con divergencia en altura, favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste del país. Entre las entidades afectadas por este sistema se encuentran Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Por otra parte, la onda tropical número 36 se aproximará al sur de la península de Yucatán y reforzará la probabilidad de lluvias en esa región.

Para este miércoles, el SMN pronostica lluvias fuertes en el sur de Baja California Sur; el este de Sonora; el oeste y suroeste de Chihuahua; el norte de Nayarit, así como el norte, centro y este de Michoacán.

También se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y tomar precauciones ante posibles afectaciones ocasionadas por las lluvias, los fuertes vientos y las tormentas eléctricas.