Identifican a Presunto Homicida de Hombre Hallado en Cárcamo en Acuña, Coahuila

Autoridades de la Fiscalía General del Estado en Ciudad Acuña informaron que ya fue identificado el presunto responsable del homicidio de Manuel Rodríguez, de 52 años, cuyo cuerpo fue localizado en el interior de un cárcamo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).

El cuerpo del hombre fue descubierto por empleados del SIMAS que realizaban un recorrido de mantenimiento en el cárcamo. Tras el hallazgo, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen.

La necropsia de ley confirmó que la víctima murió a causa de un traumatismo craneoencefálico severo y fractura de cráneo. Además, presentaba al menos diez heridas cortantes y diversas lesiones cortocontundentes en la cabeza.

El delegado de la Fiscalía, Francisco Rodríguez Carranco, señaló que el presunto responsable habría golpeado a la víctima y posteriormente la habría lesionado con un arma blanca, para finalmente arrojar el cuerpo al cárcamo.

Agregó que entre ambos existía una relación de amistad, por lo que se analizaban distintas líneas de investigación para establecer el móvil y la forma en que ocurrió la agresión.

El funcionario indicó que, una vez reunidos los elementos necesarios, la Fiscalía solicitaría ante un juez una orden de aprehensión contra el señalado. Las investigaciones continuarían con el objetivo de esclarecer el homicidio y llevar al presunto responsable ante la autoridad judicial.