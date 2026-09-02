Homicidios

Identifican a Presunto Homicida de Hombre Hallado en Cárcamo en Acuña, Coahuila

El cuerpo del hombre presentaba al menos diez heridas cortantes y diversas lesiones en la cabeza.

Identifican a Presunto Homicida de Hombre Hallado en Cárcamo en Acuña, CoahuilaLas autoridades continúan las investigaciones para esclarecer el homicidio. Foto Ilustrativa: N+

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