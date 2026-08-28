Confirman Homicidio de Hombre Localizado en Cárcamo de SIMAS en Acuña

Luego de realizarse la necropsia de ley, se confirmó que Manuel de Jesús, murió a causa de un traumatismo craneoencefálico severo y fractura de cráneo, lesiones que habrían provocado su fallecimiento.

El cuerpo fue encontrado dentro de un cárcamo de rebombeo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), ubicado en la parte baja del puente internacional Acuña-Del Río.

La Fiscalía General del Estado, a través de la Delegación Norte II de Ciudad Acuña informó que el hombre el hombre presentaba al menos diez heridas cortantes, además de lesiones cortocontundentes en la cabeza.

La Fiscalía General del Estado, a través de la Delegación Norte II de Ciudad Acuña, informó que el cuerpo, localizado en el cárcamo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), presentaba al menos diez heridas cortantes, además de lesiones cortocontundentes en la cabeza.

El hallazgo del cuerpo fue reportado por empleados del SIMAS mientras realizaban un recorrido en el lugar para realizar trabajos de mantenimiento en el cárcamo.

El delegado de la Zona Norte, Francisco Rodríguez Carranco, señaló que las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio. Como parte de las diligencias, las autoridades ya recaban declaraciones de personas cercanas a la víctima.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar quién o quiénes participaron en los hechos, por lo que se espera que las diligencias permitan identificar a los responsables y llevarlos ante las autoridades correspondientes.