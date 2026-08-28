Homicidios

Confirman Homicidio de Hombre Localizado en Cárcamo de SIMAS en Acuña

La Fiscalía General del Estado informó que el hombre tenía al menos diez heridas cortantes.

Confirman Homicidio de Hombre Localizado en Cárcamo de SIMAS en AcuñaLas autoridades investigan para dar con el paradero de los responsables del homicidio. Foto: N+

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