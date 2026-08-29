Seguridad

Muere Hombre de la Tercera Edad en Centro Histórico de la Ciudad de Puebla

El deceso de la víctima provocó el cierre de la calle 14 Poniente a la altura de la 7 Norte para que autoridades realicen las diligencias necesarias.

Muerto Hombre Tercera Edad Infarto Calle 14 Poniente 7 Sur Centro Histórico PueblaMuere Hombre en Centro Histórico de la Ciudad de Puebla. Foto: N+

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Un infarto en la vía pública cobra la vida de un hombre de 60 años en el Centro Histórico de Puebla. La Fiscalía investiga el caso. Entérate de los últimos detalles de esta noticia.

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