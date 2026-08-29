Muere Hombre de la Tercera Edad en Centro Histórico de la Ciudad de Puebla

En la calle 14 Poniente, esquina con la 7 Norte del Centro Histórico de la ciudad de Puebla se registró un deceso de una persona de la tercera edad en plena vía pública.

Un hombre de aproximadamente 60 años de edad sufrió un infarto y cayó sobre la banqueta. Los paramédicos intentaron reanimarlo pero desafortunadamente no consiguieron salvarle la vida.

Esto provocó el cierre de la intersección antes mencionada, sitio al que llegó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para confirmar las causas del fallecimiento.

Al lugar de los hechos llegaron familiares de la víctima, y fueron ellos quienes solicitaron la presencia de servicios funerarios tras confirmarse que no se trató de un hecho violento.

Cabe destacar que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla fueron quienes acordonaron la zona y brindaron acompañamiento a las personas encargadas del reconocimiento del hombre fallecido.

Un hombre perdió la vida por un accidente laboral al interior de la fábrica de cerámica Santa Julia ubicada a un costado de la autopista México-Puebla en la junta auxiliar de Santa Ana Xalmimilulco, perteneciente al municipio de Huejotzingo.

Elementos de emergencias fueron notificados sobre un masculino inconsciente en la área de producción por lo que de inmediato se movilizaron para auxiliarlo.

De acuerdo a testimonios, la mañana de este viernes 28 de agosto, un trabajador se desvaneció de manera repentina y terminó golpeándose con una de las bandas; Una de sus compañeras de trabajo notificó a sus familiares, por lo que minutos después llegaron al lugar.

Con información de N+

GMAZ