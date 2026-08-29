Conductor de Tractocamión Provoca Daños en Inmueble de Cuautlancingo, Puebla

Un accidente se registró en la calle 2 de Abril esquina con la 16 de Septiembre en el municipio poblano de Cuautlancingo donde una unidad de carga estuvo involucrada.

El conductor de un tractocamión llevó el vehículo por una zona donde cables de energía eléctrica le estorbaban el paso, provocando el derribo de la mufa de un inmueble.

Al lugar del accidente, en la zona conurbada de Puebla, llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil (SSCyPC) de Cuautlancingo para retirar la unidad y asegurar los cables afectados.

Tras atender el incidente, los elementos de Seguridad Vial dejaron la zona sin riesgos para la población, razón por la que la circulación en estas vialidades fue reabierta.

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De manera casi simultánea vecinos en la calle Adolfo López Mateos de la colonia San Pedro en la ciudad de Puebla aseguran que se encuentra un árbol que se está convirtiendo en un riesgo en la zona.

El tronco creció provocando que la instalación eléctrica esté entre sus ramas alcanzando los cables de alta tensión, generando preocupación entre los pobladores.

Habitantes de la zona explican que cuando sopla viento o hay lluvia con frecuencia se les va la luz probablemente porque las ramas están generando corto circuito. Por esa razón piden que se realicen las acciones necesarias para solucionar el problema sin causar daño al ejemplar.

Con información de N+

GMAZ