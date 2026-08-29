Accidentes

Conductor de Tractocamión Provoca Daños en Inmueble de Cuautlancingo, Puebla

El accidente ocurrió en la calle 2 de Abril esquina con la 16 de Septiembre donde cuerpos de emergencias asistieron para evitar un incidente mayor.

Accidente Conductor Tractocamión Daños Mufa Inmueble Calle 2 de Abril Cuautlancingo PueblaTractocamión Derriba Mufa en Inmueble de Cuautlancingo, Puebla. Foto: Facebook SSC Cuautlancingo

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Un tractocamión provoca daños en Cuautlancingo, Puebla, al derribar una mufa. Autoridades aseguran la zona y reabren circulación.

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