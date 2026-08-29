Accidentes

Menor en Motocicleta Choca contra Ambulancia en Tampico, Tamaulipas

El choque le provocó lesiones al joven motociclista, por lo que tuvo que ser trasladado al nosocomio de este municipio.

Menor en Motocicleta Choca contra Ambulancia en Tampico, TamaulipasMenor en Motocicleta Choca contra Ambulancia en Tampico, Tamaulipas. Foto: N+

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Un joven motociclista de 16 años choca a alta velocidad contra una ambulancia en Tampico. Las investigaciones determinarán responsabilidades.

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