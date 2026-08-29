Menor en Motocicleta Choca contra Ambulancia en Tampico, Tamaulipas

Joven motociclista se estrelló contra una ambulancia en el cruce de las calles Santo Niño y ejido de la colonia Anáhuac en el municipio de Tampico.

De acuerdo a la información proporcionada por agentes de Tránsito y Vialidad de Tampico, el conductor de la motocicleta de 16 años se desplazaba a exceso de velocidad, impactándose en un costado de la unidad de emergencia.

El impacto le provocó lesiones por lo que tuvo que ser trasladado en una ambulancia a un hospital.

Por otra parte, el paciente que era trasladado en una ambulancia del ISSSTE tuvo que ser llevado al hospital abordo de otro vehículo de las mismas características.

Los agentes viales refieren que la ambulancia llevaba preferencia, sin embargo, serán elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, quienes inicien las investigaciones para deslindar responsabilidades.