Misterio Envuelve la Muerte del Rey de Tooro, en Uganda, a los 34 Años

El reino de Tooro es un pequeño territorio al suroeste de Uganda. Tiene un millón de personas repartidas en poco más de 2 mil 300 kilómetros cuadrados, el equivalente a la mitad de Aguascalientes.

Aunque el poder político lo detenta Yoweri Museveni, quien ha gobernado Uganda desde 1986, un poder simbólico yacía en el monarca de Tooro. Este título recaía en Oyo Nyimba, quien fue el primer rey desde que se aboliera la monarquía en los años sesenta del siglo XX.

El omukama, como se llama a los reyes de Tooro, subió desde los tres años de edad. Su reinado fue muy largo, pero su vida muy corta. Este viernes se anunció la sorpresiva muerte de Oyo Nyimba, a los 34 años de edad.

En X, Calvin Armstrong Rwomiire, primer ministro de Tooro, escribió: “Con profunda tristeza y con el corazón encogido anuncio el fallecimiento de su majestad el omukama de Tooro, el rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV”.

El deceso del rey tomó por sorpresa a los habitantes del reino tradicional. El jueves anterior se había publicado un comunicado donde se indicaba que el rey estaba en “estado crítico”, aunque no se dieron más detalles sobre su padecimiento.

En esta ocasión tampoco se ha revelado la causa de su muerte. Al respecto Calvin Armstrong Rwomiire escribió:

“Su majestad deja atrás a un príncipe como su heredero, cuya identidad será revelada formalmente en el momento apropiado, de acuerdo con las tradiciones y costumbres del Reino de Tooro”.

Para los batooro, como se llama a los habitantes de Tooro, la muerte del omukama ha sido una noticia desconcertante sobre la cual no tenían ningún indicio. Para colmo, la sed de respuesta deberá esperar, pues la casa real no ha publicado información al respecto.

Aunque su cargo era simbólico según las autoridades nacionales de Uganda, Oyo Nyimba se habría esforzado en ser un líder a la altura de sus súbditos. Los habitantes de tooro reconocen que el rey atendió en la medida de los posible los problemas de la juventud y colaboró en la mejora de la educación, la salud y el medio ambiente.

Con información de EFE