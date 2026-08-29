Internacional

Misterio Envuelve la Muerte del Rey de Tooro, en Uganda, a los 34 Años

Oyo Nyimba ascendió al trono a los 3 años de edad y fue el monarca más joven del mundo; ahora ha muerto tras padecer una enfermedad en secreto

Muere rey de TooroMuere rey de Tooro por enfermedad que mantuvo en secreto. Foto: Instagram

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