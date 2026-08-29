Sociedad

Mujer Descubre el Asesinato de su Madre en Veracruz; Fue Enterrada en su Negocio

Sugey creció con la idea de que su mamá se había ido con otro hombre, sin embargo, años más tarde se enteró que fue privada de la vida. El principal sospechoso es su padre.

Mujer Descubre Asesinato de su Madre en Veracruz; Su Papá Dijo que los Abandonó30 años después descubrió que su madre no los abandonó sino que fue asesinada, presuntamente por su padre. Foto: Archivo | N+

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Tras 30 años de mentiras, Sugey enfrenta la verdad: su madre fue asesinada y su padre es el principal sospechoso.

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