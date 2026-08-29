Mujer Embarazada Termina Lesionada tras Choque en la Carretera Naranjos-Tamiahua

Una mujer embarazada terminó con lesiones tras registrarse un choque sobre la carretera estatal Naranjos-Tamiahua a la altura de la comunidad "El Salto", localizada en la zona norte de la entidad veracruzana.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance se vieron involucrados una camioneta tipo pick-up gris y un automóvil particular, el cual era conducido por una persona del sexo masculino identificada como Nicolás 'N'.

Derivado de este percance, al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal, así como Tránsito Municipal de Naranjos para tomar conocimiento de los hechos.

De manera preliminar, se investiga una presunta invasión de carril, sin embargo, serán las autoridades las encargadas de dar veracidad o desmentir dicha versión.