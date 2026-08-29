Accidentes

Mujer Embarazada Termina Lesionada tras Choque en la Carretera Naranjos-Tamiahua

Una persona en estado de gestación resultó herida tras un percance automovilístico al norte de la entidad veracruzana.

Mujer Embarazada Termina Lesionada tras Choque en la Carretera Naranjos-TamiahuaLas autoridades investigan una presunta invasión de carril. Foto: Rodrigo Acuña

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Choque en la carretera Naranjos-Tamiahua deja a una embarazada herida. Se investiga invasión de carril. Conoce más sobre este incidente.

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