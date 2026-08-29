Choque Entre Juárez Bus y Auto Deja Cinco Lesionados en Ciudad Juárez

Un accidente entre un vehículo particular y un camión de transporte Juárez Bus dejó cinco personas lesionadas en el cruce de la avenida Paseo Triunfo de la República y la calle Befer, en la zona conocida como la Curva de San Lorenzo.

El percance ocurrió cuando una mujer, de entre 35 a 40 años, circulaba a bordo de un auto compacto en color rojo, en sentido de sur a norte por Paseo Triunfo de la República.

Al llegar al cruce, la conductora intentó dar vuelta a la izquierda, pero no se percató de la presencia del camión que avanzaba por el carril confinado en el mismo sentido.

El impacto hizo que el autobús arrastrara al vehículo particular varios metros debido a la velocidad con la que circulaba.

Como resultado del choque, cinco personas resultaron lesionadas: tres viajaban en el camión de transporte y dos en el automóvil particular. Entre estos últimos se encontraban la conductora y su hijo, un adolescente de aproximadamente 15 años.

Al lugar acudieron paramédicos de Rescate, Urge y UV-18, quienes atendieron y revisaron a los afectados. Ninguno de los lesionados requirió ser trasladado a un hospital.

De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, en el cruce no existe actualmente un semáforo, debido a que el dispositivo fue derribado hace tiempo y no ha sido repuesto.

Agentes de la Coordinación de Seguridad Vial acudieron para realizar el peritaje correspondiente y determinar cómo ocurrió el accidente.