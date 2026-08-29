Accidentes

Choque Entre Juárez Bus y Auto Deja Cinco Lesionados en Ciudad Juárez

La conductora de un vehículo compacto intentó girar a la izquierda a la altura de la calle Befer; la unidad de transporte arrastró el automóvil varios metros.

Cinco personas resultaron lesionadas tras un choqueCinco personas resultaron lesionadas tras el choque. Foto: N+

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Accidente en Ciudad Juárez: un Juárez Bus arrastra un auto tras un giro inesperado, dejando cinco lesionados.

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Cinco lesionados tras choque entre Juárez Bus y vehículo en Ciudad Juárez