Seguridad

Vinculan a Proceso a Cinco Personas por Secuestro de Migrante en Ciudad Juárez

Elementos de seguridad ejecutaron dos cateos para capturar a los señalados, quienes exigían dinero a la familia del afectado en Chihuahua.

La captura se concretó después de realizar dos cateosLa captura se concretó después de realizar dos cateos. Foto: N+

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Cinco personas vinculadas a proceso por secuestro de migrante en Ciudad Juárez. Exigían dinero a la familia. La víctima logró escapar. Investigación sigue en curso.

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