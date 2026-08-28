Vinculan a Proceso a Cinco Personas por Secuestro de Migrante en Ciudad Juárez

Cinco personas fueron vinculadas a proceso por su probable participación en el secuestro de una persona migrante ocurrido en Ciudad Juárez, quien buscaba cruzar hacia Estados Unidos.

Los detenidos fueron identificados como Mariano 'N', Rita 'N', Ana 'N', Luis 'N' y Javier 'N', señalados por los delitos de secuestro agravado, tráfico de personas y delincuencia organizada.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba ante un juez de control, quien decidió llevar a los cinco imputados a proceso y además les impuso prisión preventiva oficiosa.

Los hechos ocurrieron en julio pasado, cuando la víctima llegó a Ciudad Juárez y fue alojada en la ciudad para continuar posteriormente su tránsito hacia los Estados Unidos.

Sin embargo, fue privada de la libertad y sus familiares recibieron exigencias de dinero a cambio de dejarla en libertad. Finalmente, la víctima logró escapar por sus propios medios.

A partir de la denuncia, personal de la Fiscalía General de la República, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, comenzó a reunir información sobre lo ocurrido.

Mediante entrevistas y otras diligencias, los investigadores identificaron a varias personas que posiblemente estarían relacionadas con el secuestro.