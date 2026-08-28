Sociedad

Casa Victoria: El Inmueble que Juan Gabriel Compró Para su Madre en Ciudad Juárez

Juan Gabriel adquirió esta propiedad en Ciudad Juárez para su madre, Victoria Valadez, luego del éxito de una de sus canciones.

Juan Gabriel Junto a su Madre Victoria ValadezJuan Gabriel Junto a su Madre Victoria Valadez. Foto: N+

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Casa Victoria, el hogar que Juan Gabriel compró para su madre en Ciudad Juárez tras el éxito de 'Querida'. Un lugar lleno de historia y recuerdos del ícono musical.

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