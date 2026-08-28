Casa Victoria: El Inmueble que Juan Gabriel Compró Para su Madre en Ciudad Juárez

La Casa Victoria, ubicada sobre la Av. Lerdo, es una de las dos propiedades que Juan Gabriel adquirió en Ciudad Juárez y que posteriormente decoró y adaptó para su madre, Victoria Valadez. El inmueble fue adquirido a finales de la década de 1970, con las ganancias obtenidas por el cantante tras el éxito de su canción “Querida”.

El icónico inmueble, de dos pisos, fue construido durante la época de la Revolución Mexicana y está decorado con cientos de espejos. Además, cuenta con un sótano cuyo piso tiene forma de guitarra, espacio en el que Juan Gabriel grabó parte de la canción “Noa Noa”.

En el interior también pueden observarse cientos de fotografías del cantante en distintas etapas de su vida, junto a familiares y diversos artistas con quienes mantuvo amistad y realizó colaboraciones musicales.

La dedicatoria de Rocío Dúrcal a Juan Gabriel. Foto: N+

A diferencia de la casa ubicada sobre la avenida 16 de Septiembre, que actualmente funciona como museo, Casa Victoria no está abierta al público en general.

Actualmente, Silvia Urquidi, quien fue amiga cercana y exrepresentante de Juan Gabriel, es la dueña de la propiedad y ha señalado que este inmueble tiene un significado especial, ya que, según sus palabras, el cantante jamás volvió a decorar una vivienda de la misma manera.

Desafortunadamente, desde hace algunos años la estructura de la casa enfrenta diversas afectaciones. Entre ellas se encuentran cuarteaduras que, de acuerdo con lo señalado, estarían relacionadas con obras hidráulicas realizadas en la zona a finales de 2024.