Hombre de 72 Años Muere en su Primer Día de Entrenamiento de Box en Hermosillo

En su primer día de entrenamiento de box, un hombre de 72 años se desvaneció, luego de presentar síntomas de un infarto mientras realizaba actividad física en un Gimnasio del Municipio ubicado al norte de Hermosillo.

El hecho ocurrió alrededor de las 09:00 horas de este viernes, en el gimnasio municipal Juan Francisco “Gallo” Estrada, ubicado sobre la calle Arizona, entre Rebeico y Huachinera, de la colonia Jacinto López.

El adulto mayor fue identificado como Cruz, y se encontraba entrenando cuando repentinamente perdió el conocimiento y cayó al suelo.

Entre las personas que se ejercitaban había un elemento de Bomberos de Hermosillo fuera de turno, quien de inmediato le dio los primeros auxilios y pidió apoyo de sus compañeros, logrando reanimarlo.

El adulto mayor, quien cuenta con antecedentes clínicos por problemas cardíacos, fue trasladado consciente en una ambulancia del Centro Regulador de Urgencias Médicas, CRUM a un hospital, donde recibió atención médica especializada.