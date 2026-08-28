Sociedad

Hombre de 72 Años Muere en su Primer Día de Entrenamiento de Box en Hermosillo

El adulto mayor murió al interior del Gimnasio Municipal Juan Francisco “Gallo” Estrada.

Hombre de 72 Años Muere en su Primer Día de Entrenamiento de Box en HermosilloHombre de 72 Años Muere en su Primer Día de Entrenamiento de Box. Foto: N+

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