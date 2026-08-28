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Se Acabó la Novela: Erik Lira Llega a Mónaco tras Acuerdo con Cruz Azul

El fichaje de Lira llevaba semanas cocinándose, luego de que La Máquina rechazó una primera oferta por el mediocampista

Erik Lira portó la playera de La Máquina celeste durante 4 años, en los que levantó varios trofeos de campeón.Erik Lira portó la playera de La Máquina celeste durante 4 años, en los que levantó varios trofeos de campeón. Foto: Getty Images

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