Se Acabó la Novela: Erik Lira Llega a Mónaco tras Acuerdo con Cruz Azul

Tuvieron que pasar varias semanas de negociaciones para que Erik Lira concretara su sueño de irse a jugar a Europa. El mediocampista del Cruz Azul jugará a partir de este verano en el Mónaco, una vez que Cruz Azul y el equipo francés por fin acordaron una jugosa oferta.

De acuerdo con información de TUDN, el Mónaco pagará 8 millones de dólares por el jugador cementero. El contrato incluye 3 millones más por variables, además de que La Máquina se quedará con el 20 % de la carta del jugador para seguir ganando en caso de futuras ventas.

Lira se va de Cruz Azul luego de una exitosa etapa que empezó en el Torneo Clausura 2022. Desde entonces disputó 203 partidos y levantó los trofeos de Concachampions 2025, Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y de Campeón de Campeones 20226.

Hace varios días trascendió que a la directiva celeste no le convencía la propuesta económica del Mónaco, así que la rechazó. Pero en horas recientes subió la apuesta y el futuro de Lira está en la Ligue 1, justo en el equipo que le abrió las puertas de Europa a Rafa Márquez en 1999.

El entrenador de La Máquina, Joel Huqui, fue quien aseguró que la venta de Lira era un hecho. Así lo declaró en conferencia de prensa: “Lo de Lira va muy bien, están en la parte final de las negociaciones”.

Huiqui añadió que “esperemos que ya se resuelva. Erik Lira sigue siendo un activo del club y está listo para jugar el fin de semana, pero dependerá de lo que pase. Evaluaremos la situación. Si no viaja seremos todos felices y contentos; si no, lo tomaremos en cuenta”.

Erik Lira, de 26 años de edad, quiere irse a jugar a Europa e incluso está dispuesto a hacer sacrificios económicos. Analistas han señalado que en el Mónaco ganaría menos que en La Máquina, pero que eso no es impedimento para firmar con el equipo francés.

El Mónaco además debe hacerle un hueco a Lira, ya que es un jugador no comunitario. Por ello es que trabaja a marchas forzadas para traspasar al estadounidense Falorin Balogun. La prensa francesa ha revelado que el delantero está en la mira del Aston Villa y el Tottenham.

Lira será el segundo mexicano en el Mónaco. El primero fue Rafa Márquez, hoy entrenador de la Selección Mexicana. “El Kaiser” fue comprado al Atlas y estuvo en el equipo francés de 1999 al 2003, donde ganó la Liga y la Copa de la Liga. Luego fue traspasado al Barcelona, donde levantó hasta la Champions League.

Con información de N+