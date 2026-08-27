Triatlón Matamoros 2026: Anuncian Cierre Carretera Rumbo Playa Bagdad

Las autoridades en Matamoros anunciaron un cierre temporal de la carretera rumbo a la Playa Bagdad por el primer triatlón 2026.

El cierre de la carretera se llevará a cabo el día domingo 30 de agosto de 7:00 am a 9:00 am, un evento deportivo que pondrá a prueba a atletas de disciplinas como ciclismo, natación y carrera a pie, y se espera la participación de 150 atletas de Matamoros y distintas partes de México y el Valle de Texas.

Se detalló que, por temas de seguridad de los asistentes al triatlón, el acceso por carretera hacia la playa Bagdad permanecerá cerrado temporalmente durante el desarrollo del evento.

El triatlón es una prueba multideportiva que combina tres disciplinas: natación, ciclismo y carrera. En el triatlón, los competidores compiten en una carrera hasta la línea de meta en la que el primero que pasa la cinta es declarado vencedor.

Las recomendaciones para asistir al triatlón 2026 son las siguientes: Bebe al menos 500 ml de agua 2 horas antes de la carrera, así como una comida rica en carbohidratos 2-3 horas antes del evento; toma un gel o un tentempié cada 20-30 minutos durante la carrera, bebe 200-300 ml de agua cada 15-20 minutos durante la carrera.