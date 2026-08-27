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Triatlón Matamoros 2026: Anuncian Cierre Carretera Rumbo Playa Bagdad

Esta suspensión de carretera será solamente en lo que se lleva a cabo este evento deportivo, en el cual participaran al rededor de 150 atletas.

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Este domingo, el Triatlón 2026 cerrará temporalmente la carretera a Playa Bagdad de 7:00 am a 9:00 am. Con 150 atletas participando.

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