Sociedad

Fuga de Agua en Avenida Canales Deja sin Servicio a 180 Colonias de Matamoros

Las calles cercanas a la fuga permanecen cerradas parcialmente a la circulación mientras personal de la JAD realiza las reparaciones.

Fuga de Agua en Avenida Canales Deja sin Servicio a 180 Colonias de MatamorosFuga de Agua en Av. Canales Deja sin Servicio a 180 Colonias. Foto: N+

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Una fuga de agua en Av. Canales deja sin servicio a 180 colonias. Evita la zona y busca rutas alternas mientras se realizan reparaciones.

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