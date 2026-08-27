Fuga de Agua en Avenida Canales Deja sin Servicio a 180 Colonias de Matamoros

Una fuga de agua potable registrada durante la madrugada de este jueves 27 de agosto en las calles Canales y Luis Aguilar, a la altura de la Central de Autobuses de Matamoros, provocó la suspensión inmediata del servicio en la Planta Potabilizadora No. 1 de la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros, Tamaulipas.

De acuerdo con la JAD, la planta ubicada en la colonia Moderna suspenderá su operación durante aproximadamente 12 horas, mientras se realizan los trabajos de reparación de la fuga.

La afectación alcanzará a alrededor de 180 colonias que reciben el suministro de agua potable de esta planta, por lo que la recuperación del servicio dependerá del avance de las labores y de la posterior normalización de la red.

La fuga generó acumulación de agua y encharcamientos en distintos puntos de la zona, particularmente en un sector considerado como bajo. Ante esta situación, se recomienda a los automovilistas evitar el área y utilizar rutas alternas.

Como parte de los trabajos, la calle Canales permanece cerrada a la circulación en el tramo comprendido entre Luis Aguilar y calle Primera. El otro carril es utilizado en ambos sentidos, por lo que se pide a los conductores tomar precauciones.

La zona también registra circulación de autobuses debido a su cercanía con la Central de Autobuses, por lo que algunos vehículos han tenido que utilizar calles alternas para ingresar o salir del sector.