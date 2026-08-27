Seguridad

Localizan Cuerpo Sin Vida en Lateral del Periférico Ecológico de Puebla

Policías Municipales acordonaron la zona aledaña a San Francisco Totimehuacan por el hallazgo de restos humanos.

El cuerpo localizado presentaba huellas de violencia.El cuerpo localizado presentaba huellas de violencia. Foto: N+

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Restos humanos hallados en la lateral del Periférico Ecológico de Puebla. La policía investiga posibles huellas de violencia.

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