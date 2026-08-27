Localizan Cuerpo Sin Vida en Lateral del Periférico Ecológico de Puebla

En las primeras horas del día se recibió el reporte a los números de emergencia por el hallazgo de restos humanos en la lateral del Periférico Ecológico de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes se trataría de un hombre con posibles huellas de violencia que fue abandonado cerca de la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Encuentran Hombre Muerto con Huellas de Violencia en Periférico de Puebla

El hallazgo ocurrió a la altura de la calle Francisco I. Madero, cerca del Bulevar Capitán Carlos Camacho Espíritu de la ciudad de Puebla.

La zona se mantiene acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) para iniciar las diligencias correspondientes y esperar la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

No hay paso en la zona durante los trabajos de investigación y recolección de indicios. hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima, y serán las autoridades competentes quienes determinen la causa de muerte.

Con información de N+

JAPR