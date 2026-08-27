Michoacán Vive Nueva Jornada de Violencia con Balacera e Incendio de Auto

Elementos de seguridad activaron un operativo de seguridad en la tenencia de Pedernales, municipio de Tacámbaro, por una agresión armada que dejó saldo de una persona muerta.

Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves, cuando la Guardia Civil atendió un reporte ciudadano sobre una balacera en la entrada de esa localidad.

Al llegar al sitio, los agentes confirmaron la muerte de un hombre por impactos de bala.

Además, localizaron un vehículo incendiado que se encontraba obstruyendo la vialidad principal.

“En coordinación con autoridades federales y municipales, se reforzó la presencia operativa en la zona y se desplegaron acciones para la búsqueda y localización de los presuntos responsables”, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal en redes sociales.

Por su parte, el C5 de Michoacán publicó en Facebook una alerta vial por el despliegue de seguridad en la entrada de Pedernales.

Desde ayer, la SSP anunció un reforzamiento de las labores de prevención y vigilancia en Tacámbaro, luego de otra agresión armada en la localidad de El Pedregoso.

Según un comunicado, elementos de la Guardia Civil detectaron una camioneta cuyos ocupantes accionaron armas de fuego en contra del personal policial, por lo que los agentes repelieron la agresión.

Derivado de esos hechos, se logró la detención de tres hombres y el aseguramiento de un fusil calibre .223, un arma de fuego calibre 9 milímetros y un revólver calibre .32, envoltorios con diversos tipos de drogas, además de una camioneta.

La SSP estatal indicó que dos de los detenidos resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados a un hospital para su atención médica.

En tanto, una unidad de la Guardia Civil resultó dañada por impactos de arma de fuego, por lo que personal de la Fiscalía realizará los peritajes correspondientes.

SPB