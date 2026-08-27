Seguridad

Michoacán Vive Nueva Jornada de Violencia con Balacera e Incendio de Auto

La Guardia Civil implementa operativo en coordinación con autoridades federales y municipales para localizar a presuntos responsables de tiroteo

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Reportan Operativo de Seguridad en Tacámbaro, Michoacán
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