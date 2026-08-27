Pronóstico del Clima para Nuevo León: Calor y Altas Temperaturas

Esta mañana se presenta en Monterrey el cielo Soleado y las temperaturas se ubican entre 26°C y 27°C, mientras que la calidad del aire en Aceptable en 4 estaciones de monitoreo y 11 reportan Buena calidad.

El cielo despejado augura una nueva jornada de calor extremo para la ciudad, esperando máximas alrededor de 37°C, sin probabilidad de lluvia. La sensación de calor pudiera alcanzar los 38°C y la humedad caer al 30%. Tendríamos una tarde calurosa pero seca.

Las probabilidades de lluvia para el domingo han incrementado al 33% y 25% para el lunes y martes. Este incremento en la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones podrían ayudar a que las máximas se ubiquen debajo de 35°C para el sábado y domingo, y alrededor de 35°C para la siguiente semana.

Un sistema frontal al Sur de los Estados Unidos pudiera ser el elemento que reactive las probabilidades de lluvia para Monterrey durante el fin de semana. Su presencia sobre Texas, chocando con el intenso calor de esta semana, puede darle la chispa necesaria para que la nubosidad tenga crecimiento y ocasione algunas precipitaciones.

En el resto del territorio nacional siguen sin grandes cambios los patrones meteorológicos, ocasionando lluvias para Baja California, Sierra Madre Occidental, occidente, centro y sureste del país, a causa de Canales de Baja Presión sobre el Mar de Cortés, Centro de Baja Presión sobre el occidente y el paso de la Onda Tropical número 32 al sureste.

En el Pacífico hay una zona de inestabilidad con 90% de potencial ciclónico frente a la costa nacional, pero lejos del territorio; y en el Atlántico incrementó a 90% el potencial del área de inestabilidad que se encuentra a mitad del océano. Se mantiene una estrecha vigilancia.