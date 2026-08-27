Se Esperan Lluvias Fuertes y con Descargas Eléctricas en 15 Estados de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

A su vez, habrá chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio mexicano, incluida dicha península.

Por otra parte, la aproximación de un sistema frontal a la frontera norte de México, en combinación con un canal de baja presión sobre el noreste de país ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en dichas regiones.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico, del golfo de México y de la península de Yucatán.

Además, prevalecerá la onda de calor en Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sureste), Sonora (noroeste y oeste), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

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Este jueves, se esperan precipitaciones de distintas intensidades en la República Mexicana:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (centro), Jalisco (suroeste), Colima, Michoacán (centro y sur), Guerrero (este), Oaxaca (oeste y este), Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Campeche (norte) y Yucatán (este y norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (centro y sur), Nayarit (norte y centro), Puebla (sureste), Chiapas (sur y este) y Quintana Roo (norte y centro).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo.

Mientras que las temperaturas máximas superarán los 45 grados Celsius en algunas entidades del país:

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

De 40 a 45 °C: Baja California Sur (norte, centro y sureste), Chihuahua (noreste), Sinaloa (norte), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (noroeste y oeste).

De 35 a 40 °C: Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Michoacán, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

En cuanto al clima en el Valle de México, por la mañana se pronostica cielo medio nublado a nublado, ambiente fresco, así como frío con posibles bancos de niebla en zonas altas de la región.

Durante la tarde, se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias y chubascos en la Ciudad de México y en el Estado de México, los cuales se acompañarán de descargas eléctricas.

En la Ciudad de México la temperatura mínima será de 12 a 14 °C y la temperatura máxima será de 25 a 27 °C. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima pronosticada será de 8 a 10 °C y la máxima de 21 a 23 °C.

Con información de Conagua

ICM