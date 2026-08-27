Pronóstico del tiempo

Se Esperan Lluvias Fuertes y con Descargas Eléctricas en 15 Estados de México

Las autoridades estiman que en la mayor parte del territorio nacional habrá precipitaciones de distintas intensidades

Elementos de Protección Civil de Tapachula retiran las ramas caídas sobre el asfaltoElementos de Protección Civil de Tapachula retiran las ramas caídas sobre el asfalto. Foto: Facebook | PCIVILTAP
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