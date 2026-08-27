Se Esperan Lluvias Fuertes y con Descargas Eléctricas en 15 Estados de México
Las autoridades estiman que en la mayor parte del territorio nacional habrá precipitaciones de distintas intensidades
Las autoridades estiman que en la mayor parte del territorio nacional habrá precipitaciones de distintas intensidades
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.
A su vez, habrá chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio mexicano, incluida dicha península.
Por otra parte, la aproximación de un sistema frontal a la frontera norte de México, en combinación con un canal de baja presión sobre el noreste de país ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en dichas regiones.
Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico, del golfo de México y de la península de Yucatán.
Además, prevalecerá la onda de calor en Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sureste), Sonora (noroeste y oeste), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).
Este jueves, se esperan precipitaciones de distintas intensidades en la República Mexicana:
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (centro), Jalisco (suroeste), Colima, Michoacán (centro y sur), Guerrero (este), Oaxaca (oeste y este), Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Campeche (norte) y Yucatán (este y norte).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (centro y sur), Nayarit (norte y centro), Puebla (sureste), Chiapas (sur y este) y Quintana Roo (norte y centro).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo.
Mientras que las temperaturas máximas superarán los 45 grados Celsius en algunas entidades del país:
Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).
De 40 a 45 °C: Baja California Sur (norte, centro y sureste), Chihuahua (noreste), Sinaloa (norte), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (noroeste y oeste).
De 35 a 40 °C: Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
De 30 a 35 °C: Michoacán, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.
En cuanto al clima en el Valle de México, por la mañana se pronostica cielo medio nublado a nublado, ambiente fresco, así como frío con posibles bancos de niebla en zonas altas de la región.
Durante la tarde, se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias y chubascos en la Ciudad de México y en el Estado de México, los cuales se acompañarán de descargas eléctricas.
En la Ciudad de México la temperatura mínima será de 12 a 14 °C y la temperatura máxima será de 25 a 27 °C. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima pronosticada será de 8 a 10 °C y la máxima de 21 a 23 °C.
Con información de Conagua
ICM